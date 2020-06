Mark Herras at Nicole Donesa, engaged na

BY JUN NARDO

NA-LOCKDOWN na ang puso ni Mark Herras!

Yes, engaged to be married na nga ang Kapuso actor sa kan­yang girlfriend na si Nicole Donesa.

Cute ang proposal ng binata, huh!

Inilagay nito ang engagement ring sa loob ng lata ng ice cream.

Siyempre pa hindi magkamayaw sa tuwa si Nicole nang buksan ito at tumambad sa harapan niya ang sorpresa ng boyfie!

Ibinida naman ni Mark sa kanyang Instagram ang litrato ni Nicole na suot ang singsing.

Caption ng unang winner ng Kapuso reality artista search na “Starstruck” dito, “Ang mah­alin ka at makasama ka habang buhay…I love you itchybear.”

Si Nicole ay isa sa artista sa Kapuso series na “Descendants of the Sun” kung saan bida ang dati ring naging girlfriend ni Mark na si Jennylyn Mercado.

Si Nicole ang humalili sa puso ni Mark nang maghiwalay sila ni Winwyn Marquez.

Ilan sa mga nag­bunying artista da­hil finally nakakita ng “The One” si Mark ay sina Car­la Abellana, Bea Binene, Joyce Ch­ing, Iza Calazado, Jak Roberto, Mike Tan at iba pa.

Saad naman ni Nicole sa IG post niya ng picture ng singsing sa ibabaw ng ice cream, “Just when I thought the world is ending, a miracle happened. Life is beautiful and short blessing, and I can’t wait to spend the rest of my life with you.”

