Alden Richards, apektado

BY ROWENA AGILADA

NAAPEKTUHAN ng pan­demic ang mga bagong endorsements ni Alden Richards. Hindi mai-launch ang mga ‘yon sa ngayon dahil bawal ang big gatherings.

Isa dito yung magkasa­ma sila ni Nadine Lustre na pinaghandaan pa na­man ni Alden. Kinarir niya ang pagpapaganda ng kanyang katawan para ma-achieve ang six-pack abs.

Isa pa yung kasama naman niya si Bea Alonzo na na-shoot na nga sa Thailand ang commer­cial.

Meron din isang brand ng wine na nai-shoot na ni Alden ang com­mercial.

Latest endorsement niya’y isang skincare product.

Samantala, waiting si Alden sa desisyon ng GMA Artist Center kung papayagan siyang mag-training sa Philippine Air Force para maging reservist. Inaayos pa ang kanyang schedule para walang maging conflict sa kanyang trabaho saka­ling sumabak na siya sa training.

Nahinto ang airing ng “Centerstage” na hino-host ni Alden dahil sa pandemic. Hopefully soon ay babalik na ito sa ere.

In any case, open na ang Concha’s Garden Café ni Alden sa Silang, Cavite simula June 15. Ang QC branch nila’y bukas na for take outs and deliver­ies only.

