500,000 dislikes

ANG column na ito ay ginawa para sa mga taong may suliranin sa buhay na gusto ng agarang solusyon! Walang maliit o malaking problema, lahat dito, pantay-pantay! Huwag niyo nga lang seseryosohin kasi hindi lahat ng mababasa niyo dito totoo! Good vibes lang! Simulan na natin!

*

Hi Alex,

Nagkaroon ng issue ang FB ng mga nakaraang araw dahil maraming mga fake o duplicate accounts ang naglabasan. Lahat naapektuhan, mapa-celebrity, kilalang personality, at mga karaniwang tao. May iba nga, hindi lang isa ang fake o duplicate accounts, mahigit sa lima pa. May mga fake accounts daw na nanakot pa sa totoong may-ari ng accounts. May mga iba naman, nangutang daw sa mga kaibigan ng totoong may-ari ng accounts. Karamihan daw sa mga nabiktima eh mga taga-UP. May mga nagsabi na propaganda daw ito ng isang grupo para matakot ang mga tao, may mga nagsabi naman na Facebook ang nagkaroon ng problema o glitch. Anong masasabi mo dito?

Lando ng San Fernando, La Union

Hi Lando,

Sa totoo lang, nalungkot ako kasi walang gumawa sa akin ng fake account. Hindi man lang ako pinansin. ‘Yung nakitang fake account sa akin, ako din gumawa nun. Kasi ginagamit ko ‘yun sa panchi-chicks. Atin-atin lang ‘yun ha! Kaya nakaisip ako ng solusyon para hindi tayo mabiktima ng mga duplicate accounts o fake accounts. Kayo na mismo ang gumawa ng fake account para pag nakita ng mga gumagawa ng fake accounts, malilito sila at sasabihin nila na may gumawa na pala. Ligtas ka na!

*

Hi Alex,

Madaming nagagalit kay Kim Chui nang kumanta ito sa Wish 107.5. Madami daw kasi ang mga totoong singers na matagal nang gustong kumanta dun pero hindi napagbibigyan. Madaming mga independent artist ang nagreact. Halos umabot sa 500K dislikes sa video ni Kim sa Wish 107.5 Milyon na ang views kaya lalong nagagalit ang mga bashers ni Kim. Dapat daw suportahan ang mga totoong mga singers. Anong opinion mo dito Tito Alex?

Pacifico ng Divisoria

Hi Pacifico,

Ayan ang problema eh. Madami ang nagreklamo kay Kim Chui nang kumanta siya sa Wish 107.5 pero nang may mga kumanta doon na independent singers eh wala naman silang nakuhang suporta! Halos 500K dislikes ni Kim eh mas marami pa ang dislikes niya kesa dun sa mga views ng ibang indie singers na kumanta doon! May nakita ako, 10K views, 35K views, at 25K views! Kakapanuod niyo kay Kim, eh di lalong tumaas ang views niya. Madami pa nga ang nagshare! Next time, panuorin niyo ang mga indie singers at pataasin niyo views nila! Go, now na!

*

