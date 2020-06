Poetic movie titles

BY RONALD CONSTANTINO

AFTER writing about showbiz lingo, Highspeed now dwells on poetic movie titles. From the ridiculous to the sublime?

Nowadays, local film titles are mostly in English. Let’s hark back to the days when movie titles are mostly in Pilipino or Tagalog.

Let’s start with DANNY ZIAL­CITA – “Kapag Tumabang ang Asin,” “Anak sa Una, Kasal sa Ina,” “Nagalit ang Buwan sa Haba ng Gabi,” “May Lamok sa Loob ng Kulambo,” “Gaano Kadalas ang Minsan?,” “Bakit Manipis ang Ulap?,” “Nang Masugatan ang Gabi.”

LINO BROCKA – “Tinimbang Ka Ngunit Kulang,” “Maynila: Sa mga Kuko ng Liwanag.”

ISHMAEL BERNAL – “Nunal sa Tubig,” “Pagdating sa Dulo.”

ELWOOD PEREZ – “Bilangin ang Bituin sa Langit,” “Natutu­log Pa ang Diyos.”

CARLITOS SIGUION REYNA – “Hihintayin Kita sa Langit,” “Ikaw Pa Lang ang Minahal.”

CARLO J. CAPARAS – “Ang Huling Lalaki sa Baluarte,” “Dugong Buhay,” “Sandakot Na Bala,” “Ayaw Matulog ng Magdamag.”

MARIO O’HARA – “Tatlong Taong Walang Diyos,” “Bakit Bughaw ang Langit,” “Kastily­ong Buhangin.”

ROMY SUZARA – “Sana, Bu­kas Pa ang Kahapon,” “Pag-ibig Na Walang Dangal,” “Mga Uod at Rosas.”

LAURICE GUILLEN – “Kapag Langi tang Humatol,” “Kung Mahawi Man ang Ulap.”

MANING BORLAZA – “Bituing Walang Ningning,” “Isang Ama, Dalawang Ina.”

TOTOY BUENAVENTURA – “Diligin Mo ng Hamog ang Uhaw Na Lupa,” “Tanikalang Dugo.”

CELSO AD CASTILLO– “Pinakamagandang Hayop sa Balat ng Lupa,” “Ang Madugong Daigdig ni Salvacion,” “Pagputi ng Uwak, Pag-itim ng Tagak.”

FYKE CINCO – “Isinilang Ko ang Anak ng Ibang Babae,” “Lu­muhod Ka sa Lupa.”

PEQUE GALLAGA – “Isang Araw Walang Diyos,” “Kid, Hu­wag Kang Susuko.”

