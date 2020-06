Liza Soberano, takot

BY ROWENA AGILADA

DAHIL sa banta ng COVID-19, nagkaroon ng anxiety attacks si Liza Soberano.

Isa nga ito sa mga da­hilan kung bakit ayaw niyang mag-resume ng trabaho para sa seryeng “Make It With You” na ka­launan nga ay kinansela na ng ABS-CBN.

Well, risky nga naman ang mag-taping kung hindi pa fully nako-con­tain ang virus at wala pang vaccine o gamot laban dito.

Nag-sorry si Liza sa fans at sa viewers ng “MIWY.”

Nagsisisi

Sising-sisi si Pinky Amador sa ginawa niyang pagmumura sa staff ng condotel na tiniti­rahan niya.

Aniya sa panayam ng “Showbiz Talk Ganern,” na-provoke lang daw siya dahil hindi pinapansin ang kahi­lingan niya na bigyang- abiso ang mga naninirahan doon sa pagtanggap ng condotel ng mga Person Under Investiga­tion o PUI.

Tuluyan daw siyang nadala ng bugso ng kanyang dam­damin nang personal niyang makahalubilo ang dalawa sa mga PUIs na ito sa elevator ng condotel.

Ito nga daw ang pinakadahilan ng pagtatalak niya.

Nag-sorry na si Pinky sa mga taong nasaktan niya. Tao lang daw siya na nag­kakamali.

Balitang magsasampa (o nagsampa na?) ng kaso laban kay Pinky ang female staff ng condotel na pinagmumura niya.

Sangkot

Sumawsaw din sa gulo si Jaclyn Jose na tinalakan si Pinky sa social media. Hindi lang ito, tinalakan din niya si Vivian Velez na kumampi kay Pinky.

Although nag-sorry na si Jaclyn kay Vivian, hindi ito tinanggap ng huli.

Si Pinky naman, aniya nagulat siya sa inasta ni Jaclyn na trato niya daw ay kapami­lya.

Balik-ere

Live na uli ngayong Sabado ang “It’s Showtime” sa Jeep­ney TV. Pero wala pa ring studio audience. Limitado ang mga tao sa studio. Staff, hosts at contestants lang ang papayagan.

Take note, lahat ng involved ay may three-day lock-in at 14-day self-quarantine.

