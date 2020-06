Bigay tulong nina direk Enzo Williams at Willie Revillame

BY JUN NARDO

*

MAHIGIT tatlong libong pamilya sa San Juan City ang hinatiran ng relief goods ng director na si Enzo Williams kamakailan.

Ang adbokasiya ay nai­sakatuparan sa tulong na donasyon ng Asian Devel­opment Bank through the assistance of Colonels Pat Armata and Arvin Lagamon of the Philippine Army.

Hindi ito ang unang col­laboration ni Enzo with the Phillipine Army.

Bago ito, gumawa ang direktor at ang Philippine Army ng dokumentaryo, ang “Bayan Bayanihan” na nakatulong naman sa 165,000 na pamilya.

Isang future reservist, ak­tibong nakikipagtulungan sa ngayon si Direk Enzo sa Phil­ippine Army sa re-launching ng “Your Philippine Army” YouTube channel.

Si Enzo ay nakilala sa local film industry nang idirek niya ang pelikulang “Bonifacio: Ang Unang Pangulo” na pinag­bidahan ni Robin Padilla. Nanalo siya ng FAMAS as Best Director sa obrang ito.

Isa rin si Enzo sa regular directors ng “FPJ’s Ang Prob­insyano.”

*

ABULOY

P100,000 ang halaga ng perang ibinigay ni Willie Revillame para sa naiwang apat na anak ni Michelle Silvertino.

Si Michelle ay namatay habang naghihintay ng bus pauwing Bicol.

Na-stranded siya sa isang footbridge sa Pasay City.

Na-feature ang nangyari sa kanya sa “24 Oras” at ipinalabas ‘yon muli ni Wil­lie sa show niyang “Tutok To Win.”

Nadurog ang puso ni Wil­lie sa sinapit ni Michelle kaya naman nang makau­sap niya ang kapatid na babae nito, ay agad siyang nagbigay ayuda para sa mga anak nito.

