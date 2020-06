Kampana ni Mayor

BY ALEX CALLEJA

*

ANG column na ito ay ginawa para sa mga taong may suliranin sa buhay na gusto ng agarang solusyon! Walang maliit o malaking problema, lahat dito, pantay-pantay! Huwag niyo nga lang seseryosohin kasi hindi lahat ng mababasa niyo dito totoo! Good vibes lang! Simulan na natin!

*

Hi Alex,

Nanunuod ako sa hearing sa Congress at pinagtatalunan ang citizenship ni Gabby Lopez. Dual citizenship daw kasi siya. Isang Americano at isang Filipino daw siya. At nang tinanong kung alam niya ang Panatang Makabayan, hindi naman niya nagawang sabihin. Ano po ba ang opinion niyo dito?

Ameur ng Davao City

Hi Ameur,

Sa pagkakaalam ko, kaya naging dual citizen si Gabby Lopez eh dahil pinanganak siya sa Amerika kaya siya Amerikano. Kapag kasi ikaw pinanganak sa Amerika, automatic, American citizen ka. Kaya naging modus dati ng mga Pinay na buntis na magbakasyon sa Amerika. Sasabihin nila na hindi pa nila kabuwanan para payagan silang makapunta sa Amerika. Kahit lumilipad ang eroplano at nakapasok sa boundary ng Amerika at nanganak ka, automatic, American citizen ang anak mo. Sa Pilipinas naman, Filipino citizen ka kapag parehong Pinoy ang magulang mo. Ganyan ang situation ni Gabby Lopez. Dun naman sa pagsasabi ng Panatang Makabayan, sa totoo lang, kahit ako hindi ko na saulado! Real talk ‘yan!

*

Hi Alex,

Naging mainit ang usapan tungkol sa rape dahil sa sinabi ng isa sa mga Tulfo brothers. Nasabi kasi niya na umiwas magdamit na maikli para hindi maisip ng mga rapist na manrape. Madami ang nagalit lalo na ang mga kababaihan. Ang pinaglalaban ng mga kababaihan eh kahit anong suot mo eh puwede ka raw ma-rape. Hindi nakasalalay sa pananamit kung mare-rape ka o hindi. Nasa taong rapist ang problema raw. Anong reaksyon mo dito Tito Alex?

Jazz ng Makati

Hi Jazz,

Medyo hindi ako sang-ayon sa sinabi ng isa sa mga Tulfo Brothers. Tama nga naman na ang isang taong masama eh gagawa talaga ng masama kahit anong sitwasyon. Kapag pinasok ang bahay niyo ng magnanakaw, kasalanan mo ba kung maganda ang bahay niyo. Pero hindi ko talaga papayagang magsuot ang anak ko ng maikling shorts. Hindi dahil natatakot ako na baka ma-rape siya. Hindi ako papayag kasi LALAKE siya! Kapag nagsuot siya ng maikling shorts, baka may sumilip! At baka lumabas ang kampana ni Mayor!

*

Sa gustong magtanong sa akin, email lang kayo: alexcalleja1007@yahoo.com or facebook/twitter/instagram: alexcalleja1007.

