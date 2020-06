Happy heart si Harlene Bau­tista

0 SHARES Share Tweet

BY ROWENA AGILADA

*

AWARE si Harlene Bau­tista na may bago nang napupusuan ang es­tranged husband ni­yang si Romnick Sar­menta.

Aniya sa isang in­terbyu, mabuti nang pareho silang masaya ni Romnick.

Happy heart din kasi si Harlene na aniya, iba ang tibok ng puso niya ngayon.

“Masayang-masaya,” diin niya.

Maayos ang komu­nikasyon ni Harlene at Romnick after their separation. Nag-uusap sila para sa kapakanan ng mga anak nila. Tanggap at naiintindihan ng mga ito ang sitwasyon between their parents.

Kung anuman ang dahilan ng kanilang hiwalayan, sa kanilang dalawa na lang ‘yun, ani Harlene.

Bilang producer naman ng Heaven’s Best Productions, aniya, tatlong movie projects nila ang naudlot ipalabas dahil sa pandemic. Isa na ‘yung pinagbibidahan ni Nora Aunor na dapat sana’y kasali sa Summer Film Festival last April.

May pelikula ring dapat ay ididirek ng kapatid niyang si Herbert Bautista.

NAABUTAN

Sa Ontario, Canada inabu­tan ng pandemic sina Gelli de Belen at Ariel Rivera. Binisita nila ang dalawang anak nilang sina Joaquin at Julio na doon nag-aaral. Parehong college students ang mga ito.

Dahil sa travel restric­tions, na-extend ang pa­mamalagi roon nina Ariel at Gelli.

Doon na nga siya nag-cel­ebrate ng kanyang birthday last May.

Happy ang mag-asawa da­hil nagkaroon sila ng qual­ity time with their sons.

TULOY NA

Sa isang QC hotel naka-check-in ang cast ng “FPJ’s Ang Probinsiyano.”

Sa Eugenio Lopez Cen­ter sa Antipolo City at sa ABS-CBN sound stage sa San Jose del Monte, Bulacan ang taping.

Sumailalim sa rapid testing ang cast bago simulan ang locked-in taping.

comments