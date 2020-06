Simpleng pangarap ni Bianca Umali

0 SHARES Share Tweet

BY DANTE LAGANA

*

MANGIYAK-NGIYAK ang Kapuso aktres na si Bianca Umali nang lumabas ito sa show ni Willie Revillame na “Tutok to Win sa Wowowin” last June 17.

Ang siste, may segment ang show kung saan after ng performance ng guest ay magkakaroon ng tanungan portion na tinawag ni Willie na “Talk Fast.”

Obviously, hango ito sa isang portion naman ng isang show sa kabilang istasyon.

Kuwelang nagbabading-badingan habang nakikipag-usap kay Bianca si Willie.

Nagtawanan pa nga ang buong studio nang malaglag sa kinauupuan si Willie na mabilis niyang na-overcome ng pabiro at agad niyang sinabing palitan ang kanyang upuan.

Anyway, tanong ni Willie kay Bianca, “Ano ang pangarap ng isang Bianca ngayong dalaga ka na? Ano pa bang gustong gawin mo sa buhay mo?

Sagot ni Bianca, “Pangarap kong mapagawan ng bahay yung lola ko. Ayun lang po ang pinakasimple talaga sa ngayon.”

Alam naman ng karamihan na walang ng mga magulang si Bianca at ang dalawa niyang lola ang nag-alaga at kumupkop sa kanya mula noong 5 years old pa lamang siya.

Usisa ni Willie ano ba ang nangyari sa dad at mommy ni Bianca.

Dito na medyo naging emosyonal ang seksing dalaga.

“My mom went to heaven when I was 5 so cancer, my dad five years after when I was 10, heart attack naman. Tapos eversince nun mga lola ko na ang nagpalaki sa akin. Kaya yung mga lola ko ang tawag ko sa kanila super heroes.”

Pinalakpakan nila Willie at Donita Nose ang pagbabahagi ni Bianca tungkol sa mga magulang at lola niya.

Tungkol naman sa sinabi ni Bianca na espesyal na kaibigan niya, happy daw siya dito at unexpected noong nagsimula ang kanilang relasyon.

Naku, huh!

Open secret naman na si Ruru Madrid ang kanyang tinutukoy.

Yun na!

comments