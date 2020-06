Marian, Dingdong, ayaw raw bumalik?

BY ROWENA AGILADA

KUNG ang ibang artista ay tila sabik nang bumalik sa trabaho, iba si Dingdong Dantes.

May tsismis na ayaw buma­lik ng asawa ni Marian Rivera kapag nag-resume ang taping ng “Descendants of the Sun” dahil diumano ayaw nito ng lock-in taping.

Ang sistema ay ipinapatu­pad sa ngayon ng karamihang production as part of the new normal.

Isa ito sa mga safety proto­cols na pinapatupad habang may banta pa ng COVID-19.

Two to three weeks usually ang lock-in taping at diumano, ayaw ni Dingdong mawalay nang ganu’n katagal sa kanyang pamilya.

Ayon pa sa tsika, ayaw din daw ni Marian ng lock-in taping.

Dalawang anak ang inaalagaan niya, sina Zia at Ziggy.

May upcoming show si Mar­ian with Gabby Concepcion, ang “First Yaya.”

GUSTO PA?

Sa isang interbyu, sinabi ni Judy Ann Santos na ayaw na niyang sundan ang bunso nila ni Ryan Agoncillo na si Luna.

She is 43 years old at baka mahirapan na raw siyang magbuntis o manganak.

Okay na sa kanya ang tatlong anak nilang sina Yohan, Lucho at Luna.

Pero ayon naman sa BFF niyang si Gladys Reyes, nabanggit daw minsan sa kanya ni Juday na gusto pa nitong umisa para parehas silang apat ang anak.

Gladys has four children sa husband niyang si Chris­topher Roxas.

BUKING?

Na-link noon kay Sanya Lopez si Gab Lagman.

Ani ng huli, nagkaroon sila ng short-lived special relationship.

Pero ang claim ni Sanya, No Boy­friend Since Birth (NBSB) siya.

Lately naman, ibinuking ni Willie Revillame na nanligaw si Michael Pangilinan sa dalaga.

Again, itinanggi ito ni Sanya na aniya, nagkasama lang sila ni Michael sa “Walang Tulugan.”

Si Garrie Concepcion ang girl­friend ngayon ni Michael. Anak ito ni Gabby Concepcion kay Grace Ibuna.

