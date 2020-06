Vico, Gretchen fans, asa pa!

BY ROWENA AGILADA

BIGO ang shippers nina Pasig City Mayor Vico Sotto at Gretchen Ho na magkaroon sila ng something special. Walang move na ginawa ang poging mayor para i-pursue si Gretchen.

Nagkasama lang sila sa isang event at nagkatabi sa upuan, may nag-match na agad sa kanila. Pero “nganga” ang ka­nilang shippers.

Ganito rin kaya ang mangyari sa shippers nina Mayor Vico at Bea Alonzo? Nag-donate lang ng relief bags at disinfectants si Bea sa pamamagitan ng kan­yang I AM HOPE Foundation na personal niyang dinala sa Pasig, ginawa na silang “love team.”

May chemistry daw sina Mayor Vico at Bea. May kilig daw ang kanilang tandem na may tumawag na BeCo, Vibe. Kinilig daw ang mga taga-Pasig noong nakita nila roon si Bea with Mayor Vico.

Hayun, tinukso na sila sa social media. Bagay daw sila. Both are single. Why not, coconut?

BALIK-TAPING

Pumayag na rin si Susan Roces magbalik-taping sa “Ang Probinsiyano.”

Sa bahay niya sa Greenhills, San Juan kukunan ang mga eksena niya para hindi na kailangang lumabas pa siya ng bahay. Bawal pang lumabas ang mga senior, hindi ba?

How true kaya ang tsismis na diumano, hanggang September this year na lang ang naturang longest-running series?

LILIGAWAN ULI

Ano kaya ang reaction ni Carmina Villarroel sa sinabi ni BB Gandanghari na kung magiging lalaki uli ito’y siya pa rin ang liligawan?

Sa socmed ay sinabi ni BBG na blessing kay Rustom Padilla si Carmina. Three years tum­agal ang kanilang marriage.

Si Carmina ang nag-iniate na maghiwalay sila. Ito rin ang unang sinabihan ni Rustom na mag-a-out na siya noong pumasok siya sa “PBB.”

