Neil-Angel wedding day, malapit na

BY ROWENA AGILADA

MAY exact wedding date na sina Angel Locsin at Neil Arce. Ayaw nilang sabihin kung kelan eksakto pero within the year nga daw ito.

Ang siste, undecided pa sila kung itutuloy o ipo-postpone ito dahil sa patuloy na pananalasa ng COVID-19.

Ani ng engaged couple sa “Rated K”, mahalaga sa kanila ang kaligtasan ng kanilang guests dahilan upang magkaroon sila ng agam-agam sa pagdaraos ng pinakahihintay nilang araw.

Hirit pa ni Angel, malapit na nga daw ang kanilang wedding day na kung hindi man matuloy sa original date, e mas malamang na ipipilit nila sa kalapit na petsa.

Ayon naman kay Neil, handa na ang lahat para sa big day. Waiting lang sila kung puwede na ang mass gatherings.

Hoping sila na anytime soon ay magkakaroon na ng vaccine laban COVID-19.

NABULILYASO

Dahil sa pandemic, hindi natuloy ang plano ng Dantes family na pumunta sa Spain para dalawin ang daddy ni Marian Rivera.

Gusto kasi sana ng mag-asawang Dingdong Dantes at Marian na ipakilala nang personal ang bunso nilang si Ziggy sa ama ni Marian.

Ang panganay na si Zia ay nadala na nina Dingdong at Marian sa Spain.

EXCITED

It’s a baby boy for Rodjun Cruz and Dianne Medina. Ginanap ang gender reveal sa kanilang house noong nakaraang Father’s Day na sinaksihan ng kanilang immediate families via zoom app.

Excited na si Rodjun makipagbonding sa kanyang anak. Aniya, paglaki nito’y maglalaro sila ng basketball, magte-training sila sa workout, etc.

Boy talaga ang gusto niyang panganay na anak.

