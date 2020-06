Ritz Azul’s lovelife, una at huli?

BY DANTE LAGANA

*

LUMA-LOVE life na ang Kapamilya aktres na si Ritz Azul!

Sa katunayan ay engaged na siya sa kanyang first-ever boyfriend na si Allan Guwi o Allan Guy.

Ipinagbigay-alam ni Ritz sa mga fans ang magandang balita na ito sa Instagram kamakailan.

Sey niya, “This Guy’s in love with me, pare. I love you too, Allan Guy.”

Ikinwento rin ni Ritz kung paano sila nagkakilala ng kanyang boyfriend.

In fairness detalyado ang pagkakalahad niya, huh!

“Year 2016, nakilala ko si Allan at naging magkaibigan kami. Naging best of best friends kami, lahat nasasabi ko sa kanya at sobra ko syang napagkakatiwalaan. Hanggang sa nakilala sya ng mga pamilya ko, at nakilala ko ang pamilya nya. Hindi ako naghahanap ng boyfriend dahil nangako ako sa sarili ko na hindi ako maga-asawa para hindi ako mahirapan in the future. Dumating sa point na nagpapahiwatig sya sakin na mahal nya ako. Hindi naman nya ako tinanong kung okay lang ba maging magbf-gf kami. Pinakikita lang nya sa actions nya. Isang araw naging prangka ako sa kanya, sinabihan ko sya na mas mabuting magmahal siya ng iba para hindi masayang ang panahon nya sakin dahil hindi magwo-work ito, hindi ko kaya. Sumagot sya ng ‘Hindi ako nagmamadali. Nandito lang ako palagi para sayo. Maghihintay ako kahit gaano katagal pero hindi ko pinapangako na kakayanin ko. Gagawin ko ang lahat.’ Naisip ko, may ganitong tao pa pala? Parang too good to be true. Hanggang sa taon nanaman ang lumipas, tinupad nya ang mga sinabi nya, hindi nya ako iniwan. Natanong ko tuloy ang sarili ko ulit kung ganun pa rin ba ang gusto ko? Hindi ako magaasawa? At ngayon, hindi lang ako ang nagmamahal sa kanya, kundi buong pamilya at kamaganak ko.

“Sa proposal nya ang daming naging hindrances. Kinwento nila sakin na dapat sa Switzerland magaganap pero biglang nagkaroon ng mga pangyayari at ng pandemya. Ngayon, naganap ang proposal sa farm nila sa Batangas. Umuulan pa pero nung moment na magpo-propose na sya, nagclear ang langit at kita pa ang bundok. Pagkatapos nyang magpropose, umulan ulit. Sobrang magical. Napabanggit ako ng ‘Salamat sa Diyos.’”

Yun na!

