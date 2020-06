Kylie Padilla, nanghinayang

BY ROWENA AGILADA

NAPAPANOOD sa ngayon ang re-run ng “Encantadia” sa GMA7 kung saan gumaganap si Kylie Padilla bilang Amihan.

Ani ng seksing maybahay ni Aljur Abrenica, nalungkot at nanghinayang siya na hindi niya natapos ang naturang fantaser­ye.

To those not in the know, pi­natay ang karakter niya sa show dahil sa unexpected pregnancy niya sa unang baby nila ni Aljur. May dalawa na silang supling sa ngayon.

Ani Kylie, feeling niya’y may “unfinished business” ang kara­kter niya.

“Nakakalungkot talaga. Sayang. Ipinagdarasal ko na sana’y mag­karoon ng season 2 ang ‘Encan­tadia.’ Sana’y pagbigyan muli ako at pagtiwalaan ng GMA7.”

It’s been a while na since na­panood si Kylie sa TV. Abala ito sa kanyang mga anak.

Kumusta naman kaya si Aljur?

PRIORITY

Tahimik ang career ni Kim Domingo ngayon. Di hamak na mas maingay ang pangalan niya noong nagpapa-seksi pa siya.

Well, wala siyang problema dito. Mas pipiliin daw ni Kim ang love over career. ‘Yan ang sabi niya sa kanyang vlog.

Aniya, hindi habangbuhay ang career. Nawawala ang kinang, samantalang andyan parati ang tunay na pagmamahal.

Okay…

NATUTO

Dahil sa community quaran­tine, natutong mag-Tiktok si Jil­lian Ward. Ito ang libangan niya ngayon.

Ayon sa “Prima Donna’s” star, dati’y hindi siya marunong su­mayaw.

“Ginagaya ko lang ang choreog­raphy. Dati’y wala sa beat. Ngay­on, kahit papaano’y may beat na,” natatawang pahayag nito.

Habang naghihintay mag-resume ang taping ng “Prima Donnas,” napapanood si Jillian kasama ang co-stars niyang sina Althea Ablan, Sofia Pablo at Elijah Alejo sa “Prima Donna’s Watch From Home” every Friday at 5 pm sa social media accounts ng GMA7.

