Luis-Jessy fans bigo!

­BY ROWENA AGILADA

DISMAYADO ang ilang fans na naghintay sa marriage proposal ni Luis Manzano kay Jessy Men­diola noong nag-celebrate sila ng kanilang 4th anniversary as sweethearts last Friday.

Last year pa ito nila inaaban­gan. Hindi nila alintana ang paulit-ulit na sinasabi ni Luis na ayaw nitong magpa-pressure pagdating sa ganoong bagay. Ayaw niyang pinapangunahan ang kanyang desisyon.

Aniya, bagama’t getting stronger ang kanilang relasyon taliwas sa ispekulasyon na diumano’y hiwalay na sila, bata pa si Jessy at alam niyang marami pa itong pangarap sa buhay.

So, wait na lang uli tayo kung kailan magpo-propose ng kasal si Luis kay Jessy.

SINUNDAN

So much in love with each other sina Kiko Estrada at De­von Seron. Hindi hadlang kung magkaiba sila ng network.

Dating taga-GMA si Kiko na lumipat sa ABS-CBN. Then, nagbalik-Kapuso, na lumipat uli sa Kapamilya Network.

Former Kapamilya naman si Devon na lumipat sa GMA para sundan si Kiko.

Pero kamakailan ay pumirma si Devon ng managerial con­tract sa talent agency ni Arnold Vegafria na nagma-manage sa career ni Kiko. Sinundan na naman ni Devon si Kiko. Sinamahan pa siya nito noong pumirma siya ng kontrata.

Ano kayang nangyari sa kon­trata ni Devon sa GMA Artist Center? Walang bonggang proj­ect siyang nagawa.

FIRST-EVER

Sa “Party Pilipinas” noong 2011 ang first-ever TV ap­pearance ni Janine Gutierrez. Tandang-tanda pa niya na nasa audience ang kanyang parents, siblings at tita Jack­ielou Blanco bilang suporta sa kanya.

Ani Janine, ramdam na ram­dam niya ang warm welcome ng GMA Network. Since then, nagkasunod-sunod ang kan­yang TV shows.

70th anniversary year ngay­on ng GMA at heto ang men­sahe ni Janine: “Thank you sa tiwala at suporta. Happy anniversary Kapuso. I wish you all the best. Congratula­tions on 70 years of being part of Filipino hearts and homes. Here’s to 70 more years.”

