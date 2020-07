KC, may bagong guy

BY ROWENA AGILADA

PALAISIPAN sa mga netizens kung sino ang bagong guy na nagpapakilig ngayon kay KC Concepcion.

May nagpadala sa kanya ng bouquet of fresh white and red roses kamakailan.

Kilig-kiligan ang dalaga. Aniya, nakaka-boost ng mood ang sorpresa.

Sa mga nakaraan niyang socmed posts, nagpahiwatig ang dalaga na gusto na ni­yang mag-asawa. Ito’y dahil sa naranasan niyang pamu­muhay na mag-isa sa gitna ng COVID-19 pandemic.

She realized na mas masa­ya kung may kasama siyang nagmamahal sa kanya.

Anyway, hindi ini-reveal ni KC ang identity ng taong nagpadala ng bouquet, kaya kanya-kanyang hula ang fol­lowers niya.

Si Piolo Pascual daw ba kaya o, ang nali-link sa kanya ngayon na si Apl. de Ap?

AYAW PA

Miguel Antonio Cruz daw ang name ng guy na nakabun­tis kay Ryza Cenon.

Cinematographer daw ito from Bacolod City na naka-base ngayon sa Manila.

Nagkakilala ang dalawa June last year sa pa­mamagitan ng isang kai­bigan.

More than seven months silang nagligawan.

Kahit buntis na, ayaw pang magpakasal ni Ryza.

Aniya, hindi pa siya ready.

Gusto niyang mas maging matatag pa ang relasyon nila ni Miguel.

HANDA NA

Due to give birth this month si Max Collins sa first baby nila ni Pancho Magno.

Handang-handa na raw sila pareho sa pag-wel­come sa kanilang baby boy.

Sa bahay lang mangan­ganak si Max via water birth­ing.

Mag-a-assist si Pancho sa doktor na magpapa-anak kay Max.

May karapatan siya dahil isa siyang registered nurse.

