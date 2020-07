Willie handang tumulong kay Tekla

BY JUN NARDO

TUTULUNGAN ni Willie Revillame ang bagong anak ni Super Tekla na nangangailangan ng operasyon.

Dating co-host ni Willie si Tekla sa “Wowowin” pero bigla na lang itong nawala sa show.

Nilinaw ng TV host na hindi niya tinanggal sa “Wowowin” ang komedyante.

Ang siste, hindi ito maa­sahan.

Kuwento ni Willie, “Kapag nagti-taping kami, kadalasan ay tulog siya. Minsan umalis hindi na bumalik. Hindi niya ako kinausap o tinawagan man lang para magpaliwanag…”

Pero wala na daw yun kay Wil­lie dahil hindi raw niya nature ang magtanim ng sama ng loob sa kapwa.

Pakli niya, “Tapos na yon at kailangan sa panahon ngayon, nagmamahalan tayo.”

Ito nga at handa raw siyang tulungan ang anak ni Tekla.

Rekta niyang panawagan sa komedyante, “Tekla, pumunta ka sa akin at mag-usap tayo para matulungan ko ang anak mo.”

TULOY ANG LABAN

Ang search for Miss Philip­pines Earth 2020 ang unang pageant na magkakaroon ng virtual coronation at mapa­panood ito ngayog Linggo sa GMA7, 10 a.m.

Siyempre, may strict so­cial distancing guidelines and safety protocols.

Tuloy na tuloy nga ang la­banan ng mga magagandang dilag na may pagmamahal sa kalikasan!

Tiyak magiging online spec­tacle ito dahil na rin sa kasalu­kuyang pandemic.

Groundbreaking ang online competition ng 33 candidates mula dito at sa abroad.

Ang reigning Miss Philippines Earth ay si Janelle Tee.

