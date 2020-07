Marian Rivera, waley sa listahan ni Dingdong

BY ROWENA AGILADA

MARAMI ang nagtataka kung bakit wala ang pangalan ni Mar­ian Rivera sa mga listahan ng mga miyembro ng bagong tatag na samahan ng mga artista sa telebi­syon at pelikula called AKTOR.

Si Dingdong Dantes ang na­mumuno sa samahan and many are expecting na unang-unang susuporta rito ay ang asawa na si Marian pero wala nga sa listahan ang huli. Anyare?

Wala rin ang pangalan ng ibang kasamahan ni Dingdong sa Ka­puso Network tulad nina Jennylyn Mercado, Dennis Trillo, Heart Evangelista, Lovi Poe, Andrea Torres, at Derek Ramsay. Again, anyare?

Ang ilan sa members ng grupo ay sina Glaiza de Castro, Gabbi Garcia, Richard Gutierrez, An­gelica Panganiban, Agot Isidro, Cherie Pie Picache, atbpa.

BAIT-BAITAN

Umamin si Tom Rodriguez na ang first impression niya kay Carla Abellana noong una silang nagkakilala sa taping ng isang ginawa nilang teleserye sa GMA7 ay bait-baitan lang ito.

Akala niya’y put-on lang ang kabaitan ni Carla.

Kalaunan, napatunayan ni Tom na totoong mabait at mabuting tao si Carla. Nahulog ang loob niya hanggang na-in love siya rito.

Ani Carla, answered prayer si Tom.

“Talagang ipinagdasal ko na bigyan Niya ako ng lalaking mamahalin ko at tunay na mag­mamahal sa akin.”

Aniya pa, sure na sure na siya na si Tom lang ang lalaking ma­mahalin niya habang buhay.

“Wala nang iba,” diin pa ni Carla.

Tom shares the same feeling na aniya, sure na sure rin siya kay Carla.

Isang follower nila ang nag­tanong kung kailan ang kasal.

“Si Tom ang tanungin n’yo. Hindi pa kami engaged,” sagot ni Carla.

“May COVID-19 pandemic pa,” naka-smile na dagdag na­man ni Tom.

Bago pinairal ang community quarantine ay magkasama na sina Tom at Carla sa bahay ng aktres.

Suffice it to say, they definitely got to know more about each other habang naka-lockdown sila.

