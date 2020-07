HBD girl Patricia Tumulak may project para sa mga bata

0 SHARES Share Tweet

BY RUEL MENDOZA

*

NI-LAUNCH kamakailan ng TV host-actress na si Patri­cia Tumulak ang YouTube channel para sa kanyang project na “Push To Read.” Ang aim nito ay ang bigyang kahalagahan ang pagba­basa sa kabataan.

Sey niya, “Ngayon kasi ay halos nakaasa na ang lahat sa teknolohiya at tila naisas­antabi na nila ang pagbaba­sa. Gusto kong ibahagi ang importansiya ng pagbabasa dahil ito ay nagdadagdag ng kaalaman, nagpapalago ng bokabularyo, tumutulong itong bumuo ng empatya sa mga bata. Nagpapalawak ng imahinasyon at pwede rin ito para sa kasiyahan at pampalipas oras.”

Matatandaang ni-launch ni Pa­tricia ang “Push To Read Project” noong 2018. Noong 2019, nagkaroon din ng school tour ang “Push To Read Project.”

May Bachelor’s degree sa Early Childhood Devel­opment si Patri­cia.

Pangarap din niyang makapag-publish ng kan­yang sariling children’s book at magpatayo ng pre-school bal­ang-araw.

comments