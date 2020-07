Miguel, may bagong videos

BY RUEL J. MENDOZA

NA-MISS ng fans si Miguel Tanfelix kaya laking tuwa nila nang mag-post ito ng bagong videos sa kanyang YouTube channel.

Matagal na hindi nag-post ng video si Miguel noong magkaroon ng quar­antine, kaya nasabik sa kanya ang netizens, lalo na ang BiGuel fans nila ni Bianca Umali.

Workout videos ang pinost ni Miguel. Wala pa raw kas­ing bukas na gym kaya may sariling workout routine ito sa bahay.

“One thing I’ve learned about myself, kapag tanghali na ako nagising, tatamarin na ako buong araw. Pero kapag gumising ako nang maaga, mas energized ako at motivated na gawin ‘yung er­rands ko for the day.

“Ang una kong ginagawa tuwing umaga ay mag-tea at magbasa ng libro. Ito ‘yung parang jumpstart ko sa umaga. Ang next ay ang pagwu-workout.”

“Mahilig ako mag-jump rope for 30 minutes. Pero kayo, kung saan kaya mas sanay, pwede kayo mag-HIIT, hula hoop, anything na magpapataas ng heart rate n’yo.”

May pino-post din na TikTok videos si Miguel at minsan naging abala siya sa mobile games.

