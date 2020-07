Richard Yap, bumulaga sa GMA

BY JUN NARDO

*

ANG businessman-actor na si Richard Yap ang sumalang bilang guest sa “Bawal Judgmental” segment ng “Eat Bulaga” as of this writing.

Sinundan ni Richard si Pokwang na naging guest din sa longest-running noontime show.

Based sa Cebu si Richard at habang may pandemya at walang trabaho, ang vlogging ang isa sa pinagkakaabalahan.

Anyway, kapwa Kapamilya artists sina Pokie at Richard. Malaya silang makapag-guest sa “Bulaga” dahil block timer ito sa GMA Network so huwag gawan ng isyu, huh!

*

IWAS-INGGIT na ang Kapuso actress na si Mikee Quintos.

Paliwanag ni Mikee, “It’s not all beauty glam. It’s not all good stuff.

“Ang daming nagsasabi na masaya raw ang buhay ko. Ang saya raw ng nagagawa ko ‘to, nagagawa ko ‘yan.

“Pero may things din na nakaka-inggit sa buhay ng iba,” saad ni Mikee.

Iwinaksi na niya ang feeling na yon. Gusto niyang maging example sa supporters niya.

“Yun ang na-realize ko. Make the most of what you have kesa sayangin mo ‘yung oras mo sa inggit kung anong meron ang iba.

“Ayokong ma-influnce ‘yung mga umiidolo sa akin nang hindi ko sinasadya,” rason ng Kapuso artist.

