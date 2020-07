Enjoy si KC

0 SHARES Share Tweet

BY ROWENA AGILADA

*

Mukhang masaya si KC Concepcion sa kanyang bakasyon sa isang private resort sa Batangas. Kasama niya ang dalawang aso ni­yang sina Churro at Chica.

Aniya sa kanyang socmed post, parang gusto na niya ang buhay-probinsiya. “Parang gumaganda mood at katawan ng tao dito, eh.”

Naglalakad-lakad siya, nagwo-workout without mask, ku­makain ng maram­ing gulay, nagmo-morning prayer sa ilalim ng mango tree.

May resort din sa Batangas ang kanyang Papa Gabby Con­cepcion. Bakit kaya hindi na lang doon nagbakasyon si KC para magkasama silang mag-ama? Mangialam ba?

Matibay, matatag

Kung si Gary Valenciano kaya ang pinakasalan ni Pops Fernandez, hindi kaya sila naghiwalay? Sa online show ni Jaya na “Straight Talk” ay inamin ni Gary Valenciano na niligawan niya noon si Pops Fernandez.

That time ay friends pa lang sina Pops at Martin Nievera. Kalaunan, nagka-in-love-an sila hanggang nagpakasal sila. Years after, naghiwalay sina Martin at Pops.

Si Angeli Pangilinan naman ang napangasawa ni Gary. Nananatiling subok na matibay, subok na matatag ang relasyon nilang mag-asawa.

Non-showbiz ang present partner ni Martin. Eh, si Pops kaya?

Nag-aapiran na

ISA-ISA nang umaapir sa Ka­puso Network ang Kapamilya stars. Nauna na si Pokwang na nag-guest sa “Eat Bulaga.” Sumunod ay si Kim Molina. Noong Sabado ay si Richard Yap.

Who’s next kaya na aapir sa “Bawal Judgmental” segment ng EB? What about sa ibang GMA shows, maaasahan bang aapir na rin ang ilang Kapami­lya stars?

How true kaya ang tsika na diumano, gustong mag-ober da bakod ni Billy Crawford sa GMA? Una siyang lumabas sa “That’s Entertainment” hosted by the late German Moreno.

comments