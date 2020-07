Pokwang, naging Miss Universe

BY RUEL MENDOZA

HINDI napigilan ng komedyan­teng si Pokwang na matawa nang malaman niya na kinoro­nahan siya bilang Miss Universe 2001, ayon sa Wikipedia.

Photo ni Pokwang ang nasa Wikipedia page kapag hinanap mo ang subject na Miss Universe 2001, imbes na ang photo ng nanalong Miss Universe na si Denise Quiñones of Puerto Rico.

Ayon sa tweet ng netizen na nakadiskubre ng photo ni Pokwang: “Hindi talaga dapat ginagawang reference ang Wiki­pedia eh. Search n’yo #MissUni­verse2001 si @pokwang27 ang winner. Hahaha.”

Nang makarating ang tweet kay Pokwang, humalakhak daw ito ng bongga.

“Ang agaaa!!!! tawang tawa ako bwahahahahhahaaa!” tweet ni Pokwang.

Ang Wikipedia na isang online encyclopedia ay madaling ma-edit ng kahit na sino kaya minsan ay mga mali-maling information at photo. Minsan ay ginagawa ito intentionally bilang isang joke.

As of this writing, napalitan na ang photo ni Pokwang ng totoong Miss Universe winner.

