Alden, nagprisinta mag-ninong

BY ROWENA AGILADA

Ang saya ng pagbalik-ere ng “All-Out Sundays: The Stay Home Party.” Ganado ang cast sa kanilang performances. Ang ganda ng opening number nina Alden Richards, Julie Anne San Jose, Rayver Cruz, Miguel Tanfelix, Gabbi Garcia, Kyline Alcantara, Christian Bautista, Mark Bautista, atbp.

Panalo sa commercial load ang AOS. Iba talaga kapag live airing via Zoom. Kailan kaya magla-live show sa GMA Studio?

On air ay nagprisinta sina Alden at Rayver na maging ninong ng ipinagbubuntis na first baby ni Aicelle Santos. “Sinabi n’yo ‘yan, ha?” nakan­giting sabi ni Aicelle.

Nang kumustahin ni Alden ang pagbubuntis ni Aicelle, an­iya, hindi naman naapektuhan ang boses niya. Medyo hirap lang siya sa pagbirit dahil na­papabilis ang breathing niya. Hinihingal din siya.

Anxious din siya dahil sa sitwasyon natin dala ng COVID-19 pandemic. Nevertheless, excited na si Aicelle maging mommy.

Maasim ang kili-kili

Takot pala sa daga si Ruru Madrid. Ibinuking siya ni Bi­anca Umali sa “All-Out Sun­days.” Inamin naman ito ni Ruru. Ibinuking din ni Bianca na maasim ang kanang kili-kili ni Ruru.

Ayon kay Ruru, humihilig kasi sa dibdib niya si Bianca, kaya naaamoy nito ang kan­yang kili-kili.

Sa tanong ni Paolo Con­tis kung nagkita na ba sila ngayong nasa GCQ (General Community Quarantine) na, “Many times,” sagot ni Ruru na sinang-ayunan ni Bianca. ‘Yun na!

And take note, parehas si­lang naka-red outfit. Pinag-usapan kaya nila ‘yun?

Kapuso na

Bago isara ang ABS-CBN, nakapag-ober da bakod na si Luis Hontiveros. Bahagi na siya ngayon ng GMA Artist Center (GMAAC).

Nag-join siya sa “Starstruck” in 2009. Unfortunately, hindi siya nakasama sa Final 14.

Then, in 2016, naging “Pinoy Big Brother” housemate si Luis sa ABS-CBN.

