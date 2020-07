Willie Revillame pinabalik na si ‘Hipon Girl’

BY ROWENA AGILADA

Pinabalik na ni Willie Revil­lame si Herlene “Hipon Girl” Budol sa “Wowowin” at co-host na siya sa “Tutok to Win.” Sana’y huwag sayangin ni Hipon Girl ang second chance na ibinigay sa kanya ni Willie.

May tsika kasing diumano’y nagkaroon ng attitude problem si Hipon Girl? Diumano’y nag-inarte siya at hindi nag-re-reply sa mga text o tawag sa kanya ng production staff. True kaya ‘yun?

Thankful si Tekla

More than enough na ang fi­nancial help kay Super Tekla ng mga kasamahan niya sa show­biz. May panggastos na siya para sa operasyon ng kanyang baby Angelo na ipinanganak na walang butas ang puwet.

Sobrang thankful si Super Tekla sa mga nag-abot ng tulong tulad ng GMA executives, si Wil­lie Revillame at mga kapuwa Ka­puso stars niya na nagkaroon pa ng online fundraising concert.

Among the performers ay sina Ai Ai delas Alas, Christian Bautista, Ken Chan, Rita Dan­iela, Kyline Alcantara, Kristof­fer Martin, Betong Sumaya, EA Guzman, and a lot more.

Kaya kaya?

Mapanindigan kaya nina Dan­iel Padilla at Kathryn Bernardo na mananatili silang loyal sa ABS-CBN? Hindi raw nila iiwan ang network kahit nagsara na ito.

Naniniwala sila at umaasang makakabangon muli ang Ka­pamilya Network. Sana nga.

