‘Sumuko ka na dahil may lagnat ka!’

BY ALEX CALLEJA

*

Ang column na ito ay ginawa para sa mga taong may suliranin sa buhay na gusto ng agarang solusyon! Walang maliit o malaking problema, lahat dito, pantay-pantay! Huwag niyo nga lang seseryosohin kasi hindi lahat ng mababasa niyo dito totoo! Good vibes lang! Simulan na natin!

*

Hi Alex,

Nabasa ko sa social media na magbabahay-bahay ang mga pulis para mag search ng COVID-19 patients with no or mild symptoms na naka-quarantine at ililipat sila sa mga quarantine facilities ng gobyerno. Totoo po ba ito at ano ang reaction niyo dito?

Danding ng Pampanga

Hi Danding,

Mukhang totoo ito pero hindi pa alam kung kelan isasagawa o kaya ay itutuloy ba. Hindi ko rin alam ang mararamdaman ko. Kasi dati, kapag pinuntahan ka ng pulis sa bahay niyo, malamang criminal ka or suspect ka. Madalas nga papaligiran pa nila ang bahay niyo at sisigaw sila ng ‘Lumabas ka diyan, napapaligiran ka ng mga pulis, sumuko ka na! Suspek ka sa pagpatay!’ Tapos lalabas ang suspect na nakataas ang kamay. Kapag may hostage, lalabas ang suspect na nasa harapan ang hostage. May mga baril din ang mga pulis. Eh paano kaya kapag ngayon? Darating sa bahay mo ang mga pulis, may dalang thermal scanner at ang isisigaw nila ay ‘Lumabas ka diyan, napapaligiran ka ng mga pulis, sumuko ka na, alam namin na may lagnat ka! Lalabas ngayon ang suspect na inuubo o kaya may dalang hostage tapos tatakutin ang mga pulis na uubuhan kapag hinuli siya. Baka magka-programa rin ang pulis na may reward kapag nakapagturo ka ng taong may lagnat. Hindi ko alam kung anong mangyayari dito. Kapag nanlaban ka ba eh matotokhang ka? Tignan natin at baka naman maging successful.

*

Hi Alex,

Nabalitaan ko na lilipat na raw si Pokwang sa GMA 7 at buntis ang kambal ni Jinkee Pacquiao. Gusto ko lang pong malaman kung totoo poi to at ano ang masasabi niyo?

Dante ng Quiapo

Hi Dante,

Natutuwa ako at naka-focus ka sa mga mahahalagang pangyayari sa bansa natin. Hindi ko alam kung saan mo gagamitin ang impormasyon sa paglipat ni Pokwang sa GMA 7 at sa pagbubuntis ng kakambal ni Jinkee Pacquiao. Gusto kitang yakapin sa leeg ng mahigpit na mahigpit!

*

Sa gustong magtanong sa akin, email lang kayo: alexcalleja1007@yahoo.com or facebook/twitter/instagram: alexcalleja1007.

