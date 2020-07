Herbert, ‘di kaya ng bashers!

BY JUN NARDO

Kinuyog ng trolls/bashers ang former Quezon City Mayor Herbert Bautista sa Facebook kaugnay ng isang paalala post niya sa COVID-19.

Bahagi ng post ni Herbert, “Common sense is not a symp­tom of COVID-19, it is the reason you got the disease.”

Umiral ang kawalan ng alam ng mga trolls/bashers sa context ng pahayag ni Herbert. Binanatan siya na inakalang pinatu­tungkulan sa post ang mga frontliners, huh!

Naku, si HB ang unang-unang su­musuporta sa frontlin­ers. Nagpatayo siya ng ospi­tal at pinaayos ang mga ito na ginagamit ngayon ng mga may COVID.

Saka, isa ring frontliner si HB dahil reserved general siya ng Armed Forces of the Philipines, ‘no?

Pasimple nga siyang tumutu­long sa mga biktima ng pand­emya na hindi niya inilalabas sa social media, huh!

Kaya unfair kay HB na sabih­ing minamaliit niya ang mga frontliners. Saka wala siyang bayarang trolls para manira ng ibang tao!

Ayaw ng stress ni Herbert kaya bukod sa tahimik na pag­bigay ng ayuda, pinagkakaa­balahan niya ngayon ang mag-painting at ma­nood ng Koreanovelas gaya ng “The World of Married Couple,” “Vagabond” at ang napapanood ngayon sa GMA na “Misty!”

