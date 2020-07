Lambingan nina Tom at Carla

BY ROWENA AGILADA

Dalawa lang ang nakakaalam kung kailan sila ikakasal ni Tom Rodriguez. ‘Yan ang sagot ni Carla Abellana sa tanong ng isang netizen. Aniya, si Lord at si Tom lang ang makakasagot. Si Tom ang magde-decide kung kailan sila magpapakasal.

“Pressure ‘yan, ha?” singit ni Tom sa conversation ni Carla at ng netizen.

Bago pa pinairal ang com­munity quarantine ay mag­kasama na sila sa house ni Carla somewhere in QC. Um­uwi sa probinsiya ang kasam­bahay ni Carla at silang dalawa lang ni Tom sa bahay niya.

Sa tanong ng netizen kung paano sila maglambingan, ani Carla, “Hinahawakan ko ang braso ni Tom. Tinatapik ko ang likod niya. Pinapainom ko siya ng kape.

“Isinasayaw naman ako ni Tom kahit walang tugtog. He always reminds me how much he loves me.”

Marami silang natutunan sa isa’t isa since nagkasama sila sa isang bahay. Nasubukan ang pasensiya nila sa isa’t-isa na paminsan-minsan ay nagkakatampuhan sila, nag­kakainitan ng ulo. “Okey kami ni Tom. Getting stronger ang relasyon namin,” ani Carla.

Kailan nga ba ang kasal, Tom? Waiting lang si Carla sa marriage proposal mo.

Aktibo muli

Sure na si Pokwang na may trabaho siya matapos ipasara ang ABS-CBN. May dalawang show siya sa TV5, isang game show at isang talk show with Pauleen Luna.

Balitang magkakaroon din ng show sina Paolo Ballesteros at Jose Manalo.

Muling magiging aktibo sa entertainment shows ang TV5, kaya may mapupuntahan ang Kapamilya stars na nawalan ng trabaho.

Magiging bahagi ng TV5 si Tony Tuviera, producer ng Tape, Inc. at Congressman Albee Benitez.

Marami nang artista ang nagpaparamdam para mag­karoon ng show sa TV5. Sa launching nito ay magkakaal­aman na kung ano ang mga bagong programa ang ihahatid sa televiewers.

