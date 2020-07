Sexy Sheryl: Salamat sa hula hoop

BY RUEL MENDOZA

May iba’t ibang paraan ang mga artista ngayon para mapa­natili ang kanilang alindog.

May iba na pinu-post sa social media ang kanilang intense workout at may iba naman na simpleng exercise lang ang ginagawa gamit ang ilang mga kagamitan sa bahay.

Ibahin ng marami si Sheryl Cruz dahil ang kanyang tang­ing gamit sa pagpapa-sexy ay hula-hoop.

Nakailang libong views na ang Hula Hoop videos ni Sheryl sa social media habang siya ay naka-quarantine.

Nagsimula lang daw ito bilang simpleng hobby hanggang sa makitaan niya ito ng magan­dang treatment para sa isang karamdaman ng katawan niya.

“Mayroon kasi akong scolio­sis. In order for me to battle that, first I go to the doctor regularly but I have to also help myself in working out. Yung posture ko kasi natulungan ng hula hoop because you stand up right. ‘Yung basic na galaw ng hula hoop, backward and forward motion. Tapos, akala nila na magalaw du’n sa hips, sa may waist, pero hindi. It’s a backward and forward motion.”

Kaya naman napanatili ni Sheryl ang whistle-bait figure niya, salamat sa kanyang hula-hoop.

