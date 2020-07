Lotlot: 9.5 si Rayver

BY ROWENA AGILADA

Sa YouTube channel ni Ja­nine Gutierrez, tinanong niya ang kanyang Mama Lotlot de Leon kung paano nito ire-rate ang kanyang ex-boyfriends at current BF na si Rayver Cruz. Panalo si Rayver na 9.5 ang rate ni Lotlot.

Before him, 4 ang ibinigay ni Lotlot na kahit hindi niya pinangalanan, obvious na­mang si Elmo Magalona ‘yun. Non-showbiz ang first BF ni Ja­nine na hindi rin pinangalanan at 4 din ang ibinigay ni Lotlot.

Lotlot asked Janine kung bakit natagalan bago nito sina­got si Rayver. Ani Janine, gusto niyang maging single muna for one year.

Tanong naman ni Janine kay Lotlot kung happy ba ito na wala pa siyang anak. Ani Lotlot, masaya siya na alam ni Janine kung ano’ng gusto nito sa buhay. May direksyon ito at natutupad ang mga pangarap nito.

“Kailangan, guwapo’t maganda ang mga apo ko,” ani Lotlot. Sey ni Janine, girl ang gusto niyang maging panganay na anak. Nagpapahiwatig na kaya si Janine na gusto na niyang maging mommy? Nasa marrying age na sila pareho ni Rayver. They’re both in their 30’s.

Nagpanggap!

Target age ni Glaiza de Castro na mag-asawa kapag 30 years old na siya. She’s 32 years old now. Lumampas na siya sa edad. Baka naman this year na sila magpapakasal ng Irish boyfriend niyang si David Rainey?

Kuwento ni Glaiza sa isang TV show, noong first time siyang nag­punta sa Ireland ay nagpanggap siyang lalaki. Kinutsaba niya ang pamilya ni David sa pagdi-disguise niya.

Na-surprise ang BF niya sa astig na pormang lalaki siya with matching big­ote at hat siya noong nagka­harap sila.

Noong nag-Enhance Com­munity Quarantine ay kasama ni Glaiza si David sa resthouse nila sa Baler, Quezon with her family.

