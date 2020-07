Deadma si Luis!

0 SHARES Share Tweet

By ROWENA AGILADA

Less talk, less intrigue, kaya deadma lang si Luis Manzano sa patutsada ng ex-girlfriend niyang si Angel Locsin sa mga kapuwa artista na hindi nagsasalita o lumalabas para ipagtanggol ang ABS-CBN.

May sariling paraan si Luis para matulungan ang mga nawalan ng trabaho. Abala siya sa pag-oorganisa ng job fair. Ayon nga sa netizens, hindi nakukuha sa salita at pagpapahayag ng saloobin para mabigyan ng trabaho ang mga apektado sa pagkasara ng Kapamilya Network.

Suggestion pa ng netizens kay Angel, mas mabuti kung gumawa din siya ng paraan para may mapagkakitaan ang mga ‘yun.

Sad

Nilinaw ng kampo ni Janella Salvador na hindi siya nag-maldita o nag-attitude kaugnay ng isyu na kukunin siya dapat ng TV5 para sa isang show. Ayon sa isang source, hindi tinanggap ng kampo ni Janella ang offer ng TV5.

Sariwa pa raw kasi ang franchise non-renewal issue ng ABS-CBN. Almost 10 years na si Janella bilang Kapamilya talent at bilang pakikisimpatiya, ayaw niyang isipin ng ibang tao na nagmamadali siyang lumipat ng ibang network. Sad pa raw si Janella sa nangyari sa ABS-CBN.

Post-partum blues

Dumanas si Max Collins ng post-partum blues na karaniwang nangyayari sa mga bagong panganak na babae. Ani Max sa isang interbyu, na-depress siya dahil hindi niya magawa ‘yung mga dati niyang ginagawa, gaya ng pag-e-exercise.

Nanganak si Max last July 6 sa panganay nila ni Pancho Magno na pinangalanan nilang Skye Anakin. Nagbe-breast feed si Max at nag-a-adjust pa siya bilang first time mom.

Two weeks after siyang manganak ay nag-e-exercise na si Max. Kumunsulta muna siya sa kanyang doktor. Payo niya sa mga bagong panganak na mommies, huwag basta mag-e-exercise na walang permiso ng kanilang doktor.

comments