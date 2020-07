Maine, nagpayong laban lang

BY JUN NARDO

Kumasa si Maine Mendoza sa nauuso ngayong Black and White Photo Challenge.

Pero hindi lang ang challenge ang aprubado sa netizens kungdi pati ang inspiring message niya sa lahat ngayong pandemic dala ng COVID-19.

“Because we are not always ‘beautiful and incredible.’ Here’s my entry to acknowledge the downs and not just the ups.

“Cheers to the strong, to the brave, and to the broken ones out there.

“We are all fighters and survivor in our own battles. Whatever life throws at us, let’s keep going, keep swimming, just keep swimming.”

Kaya si Meng, kahit under general community quarantine ang Metro Manila, tuloy pa rin siya sa pagpapasaya tuwing tanghali sa “Eat Bulaga.”

Ngayong linggo, 41st anniversary ng “Eat Bulaga” sa telebisyon at proud siyang maging bahagi ng longest-running noontime show!

Tuwang-tuwa ang fans nila ni Alden Richards dahil swak na swak talaga ang friendship nila, lalo na sa tuwing sabay silang nagsasayaw para sa “Bawal Judgmental” segment, huh!

