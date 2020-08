Films associated with stars

BY RONALD CONSTANTINO

What are the films forever associated stars?

Piolo Pascual – Mel Chionglo’s “Lagarista” and Chito Roño’s “Dekada ’70.”

Alessandra de Rossi – Gil Portes’ “Mga Munting Tinig.”

Joel Torre – Peque Gallaga’s “Oro Plata Mata” and Erik Matti’s “OJT.”

Dennis Trillo – Joel Lamangan’s “Felix Manalo.”

Yul Servo – Lav Diaz’s “Batang West Side.”

Jiro Manio – Maryo de los Reyes’ “Magnifico.”

Paulo Avelino – Jerrold Tarog’s “Goyo” (General Gregorio del Pilar’s film bio).

Ricky Davao – Gil Portes’ “Saranggola.”

Gloria Diaz – Celso Ad Castillo’s “Ang Pinakamagandang Hayop Sa Balat ng Lupa.”

Gina Alajar – Laurice Guillen’s “Salome” and Adolf Alix’s “Mater Dolorosa.”

Ai-Ai de las Alas – Wenn Deramas’ “Ang Tanging Ina.”

Kris Aquino – Mario O’Hara’s “Fatima Buen.”

Mark Gil – Mike de Leon’s “Batch ’81.”

John Arcilla – Jerrold Tarog’s “Heneral Luna.”

Claudine Barretto – Cholo Laurel’s “Nasaan Ka Man.”

