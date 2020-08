John Regala, nasa ospital na

BY ROWENA AGILADA

Sa tulong nina Nadia Montenegro, Chuckie Dreyfuss, showbiz writer na si Aster Amoyo at ilang kaibigan ay nai-confine na sa National Kidney Institute si John Regala. Ilang hospitals ang pinagdalhan nila kay John, pero tinanggihan ito dahil puno na ng mga pasyente.

Sa Facebook update ni Chuckie, base sa blood chemistry ni John ay malala ang kanyang creatinine levels at liver functions.

Mino-monitor mabuti ang kalagayan niya at binibigyan ng proper medications. Marami pa raw laboratory tests ang gagawin kay John at magpapa-ultra-sound pa.

TRIBUTE

Slowly ay nakakarecover na ang komedyanteng si Donita Nose na COVID-19 positive. Naka-confine siya sa isang hospital na aniya sa interbyu ng “24 Oras,” mabuti na ang pakiramdam niya.

Nagpasalamat siya sa mga doktor at nurse na nag-asikaso sa kanya. Kapag fully recovered na siya ay magpapa-online concert siya bilang tribute sa mga health worker.

Magdo-donate rin siya ng kanyang blood plasma para sa mga severe/ critical Covid-19 patients.

GUSTO NG PALASYO

Obsession ni Sharon Cuneta magkaroon ng castle sa Europe, particularly in France. Naghahanap siya ng for sale. Ipinost niya sa socmed ang pictures ng castles, chateaux at farm houses na natipuhan niya. Aniya, libre naman ang mangarap.

Ang pamilya ng ex-boyfriend ng anak niyang si KC Concepcion na si Pierre Emmanuel Plassart ay may kastilyo sa France. Nakarating na roon si KC.

Magpapagawa si Sharon ng mansion sa Cavite. Interesado rin ang megastar na bilhin ang dating bahay nila sa Dasmarinas Village sa Makati City.

May bahay siya sa USA na for sale noon. Nabenta na kaya ‘yun?

