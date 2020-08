Katrina Halili, nanibago sa taping

BY JUN NARDO

*

Nanibago ang Kapuso talent na si Katrina Halili nang magbalik-taping siya para sa fresh episode ng GMA program na “Wish Ko Lang.”

“Nakakapraning kasi first time ko ma-expose ulit. Four months lang na nasa bahay ako. Nakakapanibago rin sa set dahil may safety protocols na ok naman para safe lahat,” saad ni Katrina.

Eh espesyal ang pagbabalik-trabaho ni Kat dahil kasama niya ang co-star sa “Prima Donnas” na si Elijah Alejo na aminadong na-miss niya.

Mapapanood ang guesting ni Katrina sa “Wish Ko Lang” this Saturday at gaya nito, bagong episode din ang handog ng “Imbestigador” ni Mike Enriquez tungkol sa quarantine crimes.

***

Sumaklolo ang isang elected official sa shooting ng isang pelikula upang ma-execute ang mga big scenes na kailangang matapos.

Normal na normal namang naisagawa ang kailangang eksena na para bang walang pandemyang nangyayari sa probinsiya.

In fairness, panahon ng general community quarantine nang isagawa ang shooting at may sariling health protocols din namang pinairal sa set.

Kahit wala pang katiyakan ang pagbubukas ng mga sinehan ngayon, atat na ang ilang movie producers na mag-shoot na ng bago at nabitin na pelikula nang sumabog ang pandemic.

Eh, nariyan naman ang Netflix na handang bilhin ang produkto kapag nagustuhan nila ito.

