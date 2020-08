Aiko, taga-payo ng ‘Prima Donnas’

BY RUEL J. MENDOZA

Thankful ang teen stars ng “Prima Donnas” na sina Jillian Ward, Sofia Pablo, Althea Ablan at Elijah Alejo dahil may taga-payo sila sa kanilang co-star nila na si Aiko Melendez.

Madalas daw payuhan ni Aiko ang mga baguhan na kasama niya sa show dahil pinagdaanan din niya ang maging kaedad nila noon sa showbiz.

Nagsimula si Aiko bilang child actress hanggang sa maging teen star ito at maging Regal Baby kasabay sina Ruffa Gutierrez at Carmina Villaroel.

Lahat na raw ng intriga sa buhay, career at lovelife ay napagdaanan na ni Aiko kaya may karapatan siyang magpayo sa mga baguhang artista ngayon.

Pinakaimportante na payo ni Aiko ay huwag lumaki ang ulo kung gusto nilang magtagal sa showbiz.

“Huwag na huwag lalaki ang ulo niyo. Kung ano mang achievement ang nararating niyo ngayon, don’t ever look down on the people on your way up.

“Kung sino ‘yung mga kasama niyo noon na nag-i-start kayo, nag-u-umpisa kayo, dapat ‘yun pa rin ‘yung kasama ninyo on your way up.

“Humility is the key to stay long in this business.”

Marami pang payo si Aiko sa teens ng “Prima Donnas” at mapapanood iyon sa “Prima Donnas: Watch From Home via Facebook at YouTube,” at abangan ang pagbabalik ng teleserye sa GMA-7 on Aug. 17.

