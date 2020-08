Barbie, pinaiyak ni Jak!

BY ROWENA AGILADA

Mismong birthday ni Barbie Forteza noong July 31 ay pinaiyak siya ni Jak Roberto. Kunwari’y nakalimutan nitong batiin ang kanyang girlfriend.

Maski sa socmed, walang birthday greetings si Jak. Noong nagpunta siya sa bahay nina Barbie, hindi pa rin niya ito binati.

Maya-maya’y nagpaalam si Jak na aalis para ipa-car wash ang kanyang kotse. Iritang sinabi ni Barbie na umuwi na lang si Jak pagkatapos nitong magpa-car wash.

Paglabas ni Jak ay nag-CR si Barbie. Pagpasok uli ni Jak ay hinintay niyang lumabas ng CR si Barbie. Nasorpresa siya nang iabot ni Jak ang bouquet of flowers at regalong airpod sabay bati ng Happy Birthday.

Napaiyak si Barbie dahil akala niya’y nakalimutan talaga ni Jak ang kanyang birthday. Na-prank na naman ni Jak si Madam na tawag niya sa kanyang GF.

TRIBUTE

Tiktok dance ang tribute ni Congreswoman Vilma Santos-Recto para sa medical frontliners. Kahit senior citizen na, wala pa ring kupas ang galing sa pagsayaw ng Star for all Seasons.

Nagbigay din si Cong. Vi ng ayuda pati sa constituents niya sa Batangas na apektado ng Covid-19 pandemic.

Kung hindi sana nagka-problema sa kanyang boses si Nora Aunor, malamang ay naghandog naman siya ng isang kanta bilang tribute sa medical frontliners .

Namigay naman siya ng ayuda , pati sa showbiz writers na nawalan ng diyaryong pinagsusulatan dahil sa pandemic.

MAY LOVELIFE NA

May love life na si Miguel Tanfelix. Sa isang interbyu ay inamin niyang may someone special siya ngayon. Aniya, gusto niyang maging private ang kanyang lovelife.

Pansin lang ng netizens ang pagpayat ni Miguel. Nag-mature ang itsura niya. Lumiit kasi ang mukha niya. Magpataba raw sana siya ng kaunti.

