Loveless pa rin si Alden

0 SHARES Share Tweet

BY ROWENA AGILADA

*

Happy ang Aldenatics dahil araw-araw nilang napapanood si Alden Richards sa TV. Monday to Saturday ay nasa “Eat Bulaga” siya.

Napapanood din si Alden sa GMA Afternoon Prime series na “One True Love,” Lunes hanggang Biyernes.

Pag Linggo naman ay nasa “All-Out Sundays” si Alden. Malapit na ring mag-resume ang taping ng “Centerstage” kung saan host siya.

Bukod sa mga nabanggit na TV shows, may TV commercials pa si Alden.

Lovelife na lang ang kulang sa kanya. May pahayag noon si Alden na kakaririn niya ang pagkakaroon ng lovelife ngayon 2020.

Nangalahati na ang taon, waley pa ring lovelife si Alden. Magbe-ber months na sa mga susunod na buwan.

NAUNAHAN

Naunahan ni Cassy Legaspi ang twin brother niyang si Mavy na magkaroon ng TV series. Kasama si Cassy sa upcoming GMA series na “First Yaya,” topbilled by Gabby Concepcion and Marian Rivera.

In all fairness, maraming offers kay Mavy na TV series. Pero tinatanggihan niya dahil hindi bagay sa kanya ang role.

For now, focused muna si Mavy sa “Sarap Di Ba?” with his mom Carmina Villaroel and Cassy. Ang dad nilang si Zoren Legaspi ang irektor. Napapanood din si Mavy sa “All-Out Sundays” kung saan ipinapamalas niya ang galing sa pagsayaw.

MAY KANSER

May kanser ang daddy Dick ni Ice Seguerra na naka-confine ngayon sa isang hospital. Nagsimula ‘yun sa prostate cancer at kumalat na sa iba’t ibang bahagi ng katawan.

Matagal nang may alitan at samaan ng loob ang pamilya ni Ice dahil nawalan siya ng panahong dalawin ang mga ito. Dahil sa pagkakasakit ng kanyang daddy ay muli silang nagkasama-samang pamilya. Nakapag-usap ng masinsinan at naibuhos kung anuman ang mga sama ng loob nila sa isa’t isa.

comments