Lovi Poe, number one

0 SHARES Share Tweet

BY JUN NARDO

*

Nag-reyna si Lovi Poe sa NetflixPH nitong nakaraang mga araw dahil ang palabas na movie niyang “Hindi Tayo Pwede” sa digital platform ay pasok sa number one spot.

Nanguna sa pagbati ang half-sister niyang si Senator Grace Poe via her Instagram.

“Proud of the work you do, dear @lovipoe! Congratulations on making it to @NetflixPH #1 trending for #HindiTayoPwede movie,” caption ni Sen. Poe sa picture nila ni Lovi.

Sinuklian naman ng Kapuso Primera Aktresa ng pasasalamat ang pagbati at suporta ng half-sister.

***

Tinupad ng Kapuso network ang hiling ng fans ng hit afternoon series na “Prima Donnas” na magkaroon ito ng reruns dahil hindi pa tiyak ang salang ng cast sa fresh episodes.

Ang “Prima Donnas” ang nagpataob sa ere ng Kapamilya series na “Kadenang Ginto” hanggang sa mag-babu na ito sa ere.

Sa Aug. 1, sama-sama nating balikan ang mga eksenang iniyakan, tinawanan at inabangan sa GMA Afternoon Prime.

Makikita ninyong muli ang bangis ni Aiko Melendez sa series bilang kontrabida!

comments