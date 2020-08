Eric Fructuoso, nagpaliwanag

BY JUN NARDO

Wala naman palang katotohan na namamasada na ang aktor na si Eric Fructuoso ng traysikel para mabuhay ngayong pandemya.

Nag-viral ang litrato ng dating member ng teen group Gwapings na nakasakay sa isang traysikel na lumabas sa kanyang social media account.

Bahagi ng paglilinaw ni Eric sa kanyang Facebook page, “Picture lang to motivate and inspire. Hinde lang inintindi yung post pero keri lang Hindi ko rin naman tatanggihan ang pagkakataon,” paliwanag ni Eric.

Sa isa namang video na pinost ng dating aktor, sabi niya, “Sa panahon kasi ngayon, hindi puwedeng maarte Hindi pwedeng kaartehan ang pairalin. Basta ang pagkakakitaan ay legal, titirahin natin.

“Hindi natin dapat ikinahihiya yung ginagawa natin kasi may ibang nahihiyang magbenta-benta, nahihiya sa pagde-deliver ng kung anu-ano. At least kumikita ka, di ba?”

Pahabol ni Eric na nasa Lipa City kasama ang pamilya, “Hindi ko pala kailangan clumeavage para mag-trending #inspire #motivate #purpose.”

