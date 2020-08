JLC, liligawan ng TV5?

0 SHARES Share Tweet

BY ROWENA AGILADA

May tsika na diumano, dalawa sa mga dating programa ng nagsarang ABS-CBN ang ililipat sa TV5. Ang mga ito’y “Banana Sundae” at “Home Sweetie Home” daw?

Iibahin lang daw ang pamagat ng mga ito at hindi lahat ng original cast members ay kasama sa mga nabanggit na programa. Kasama si John Lloyd Cruz sa “Home Sweetie Home” and how true na gusto siyang kausapin ng pamunuan ng TV5 kung interesado pa siyang gawin ang naturang sitcom?

Ang TV5 kaya ang makakapagpabalik kay JLC sa TV? What about Toni Gonzaga na kapareha niya sa HSH? Alukin kaya siya ng TV5?

Mga piling Star Magic talents naman diumano ang bagong cast ng “Banana Sundae.”

Nasa TV5 na rin si Ted Failon. Mapapakinggan siya sa isang morning radio show ka-tandem si DJ ChaCha na kasama niya sa dating morning show nila sa DZMM ng Kapamilya Network.

Wait and see na lang tayo sa formal announcement ng TV5 para sa mga bago nitong programa.

comments