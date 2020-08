KC, gusto nang magka-baby

BY ROWENA AGILADA

Gusto nang maranasan ni KC Concepcion ang maging isang ina. ‘Yan ang sabi niya sa interbyu ni Luchi Cruz-Valdes sa “Usapang Real Life” sa TV5.

Aniya pa, she has dated several men, pero wala sa mga ‘yun ang puwede niyang masandalan. Posible kaya na isa sa mga dahilan kaya hindi nagtatagal ang pakikipag-relasyon ni KC ay dahil wala sa mga naging boyfriend niya ang puwede niyang masandalan?

Aniya pa, baka hindi pa ready ang kanyang parents to have her dahil at that time ay pareho pang bata ang mga ito. Sharon Cuneta was barely 19 years old then at early 20’s naman si Gabby Concepcion.

Ayon pa kay KC, complicated ang sitwasyon niya. May mga kapatid siya na hindi kapatid ng mga ito ang ibang kapatid niya. Sina Garrie Concepcion at Chloe Syquia ay half-siblings niya with different mothers. Mga anak sila ni Gabby kina Grace Ibuna at Jenny Syquia.

Ang half-siblings ni KC sa kanyang Mama Sharon na sina Frankie, Miel at Miguel ay si Senator Kiko Pangilinan ang ama.

Feeling ni KC ay nag-iisa lang siya dahil may kanya-kanyang pamilya ang mga kapatid niya. “They have their parents to protect them,” ani KC.

Solo siyang naninirahan sa isang condo-unit.

Di naiiba

Halos pareho ng sitwasyon sina Luis Manzano at KC Concepcion. Lumaki rin si Luis sa isang broken family. Bata pa siya noong naghiwalay ang kanyang Daddy Edu Manzano at Mommy Vilma Santos.

May dalawang kapatid si Luis sa kanyang Daddy Edu, sina Enzo at Addi at may isa siyang kapatid sa kanyang Mommy Vilma, si Ryan Christian na si Senator Ralph Recto ang ama.

Hindi rin magkakapatid sina Enzo, Addi at Ryan. Solo ring naninirahan si Luis sa bahay sa Green Meadows na ibinigay sa kanya ng kanyang Mommy Vilma.

