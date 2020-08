Lovi Poe, miss na ang BF!

BY DANTE A. LAGANA



Love wins talaga para kay Lovi Poe na bagamat long distance relationship o LDR sila ng kanyang boyfriend na British movie producer at medical scientist na si Montgomery “Monty” Blencowe ay kita ang pagmamahal nila sa isa’ -isa. Nagbirthday kamakailan ang BF ni Lovi at hindi yun pinalampas ng aktres na batiin sa socmed.

Ipinost ni Lovi ang isang throwback edited video sa Instagram na kung saan ipinakita ang night view sa window ng kinauupuan nila sa eroplano at next scene naman habang magkasama sila ng BF niya sa isang event na may kasamang countdown. Sa caption dito na niya binati ng happy birthday ang kanyang sinisinta. Ani Lovi, “In 3, 2, 1… Happy…Birthday! Wish I was there with you for your birthday countdown or ‘salubong’ as we call it here in Manila. To many more adventures and laughter even if we look like dorks…”

Actually, pareho silang wala sa isa’t isa nang sumapit ang kani kanilang birthday ngayong taon. Nagkataon pa na may pandemya kaya’t sa social media nila idinaan ang kanilang mga pagbati at mga sweet messages. Matatandaang nasabi ni Lovi noon na doing very well ang kanilang relasyon ng foreigner kahit na ito ay malayo sa tabi niya at masaya siya sa kanyang boyfriend. Yun na!

