Karylle, binati si Dingdong Dantes

BY RUEL J. MENDOZA

Game na game si Karylle sa pagbati niya ng “Belated Happy Birthday” sa ex-boyfriend na si Dingdong Dantes.

Naganap ito sa isang segment ng “It’s Showtime” na “Mas Testing” kunsaan hindi nasagot ng tama ni Karylle ang isang tanong kaya binigyan siya ng “fun-ishment” ni Vice Ganda.

Ang naging parusa kay Karylle ay batiin nito ang isang ex-boyfriend na kilala on national television.

“Kinakabahan ako. Baka ma-bash ako mamaya,” tawa pa ni Karylle.

Pero hindi nagtagal ay nagawa niyang batiin si Dingdong ng belated happy birthday.

“Hi to my ex! Kumusta kayo diyan? Hi, Sixto. Belated happy birthday!” sey ni Karylle.

Nagkaroon ng relasyon noon sina Karylle at Dingdong nang gawin nila ang GMA telefantasya na “Encantadia” noong 2005. Nagtapos ang relasyon nila nang ma-link si Dingdong kay Marian Rivera nang magtambal sila sa teleserye na “Marimar” noong 2007.

Kapwa masaya na sa kanilang married life ang dalawa. Si Dingdong kay Marian at si Karylle kay Yael Yuzon.

