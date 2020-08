Carmina at Piolo, muntik na maging ‘sila’

BY ROWENA AGILADA

Muntik na palang nagkarelasyon sina Carmina Villarroel at Piolo Pascual. Naging super close sila noon na ayon kay Carmina ay muntik nang maging “sila.”

Ini-reveal niya ito sa kanyang live birthday streaming video kung saan binati siya ni Piolo na ikinagulat ni Carmina. Nagkatrabaho sila noon sa teleseryeng “Esperanza” with Judy Ann Santos. Doon naging close sina Piolo at Carmina. May panghihinayang kaya sa naudlot nilang relasyon? Sino kaya?

KAHANGA-HANGA

Lingid sa kaalaman ng lahat, tinutulungan ni Nora Aunor ang dating aktor na si Boy Alano. May sakit ito at nakatira sa isang paupahang kuwarto sa Sampaloc, Manila. Isang kagawad doon ang nagbabayad ng renta. Idinadaing ni Boy ang malimit na pananakit ng tiyan.

Nagkatrabaho sila ni Nora sa mga pelikulang ginawa nila noon sa Sampaguita Pictures.

Personal na dinalaw ng superstar si Boy sa bahay nito. Bukod sa financial help, nagdala rin si Nora ng grocery items at binigyan pa niya ng cellphone si Boy.

Si FDCP chairwoman Liza Dino ang nagbalita nito sa “Showbiz Talk Ganern” sa DZRH. Aniya, nakiusap sa kanya si Nora na kung puwede’y mapuntahan niya at matulungan din si Boy.

Kahanga-hanga talaga si La Aunor. Kung hindi pa sa ibang tao’y hindi malalaman ang mga ginagawa niyang pagtulong. ‘Yung pagbigay niya ng ayuda sa mga na-stranded malapit sa Ninoy Aquino International Airport ay fans niya ang nag-post sa socmed,kaya nalaman ang ginawa ng superstar.

Itong pagtulong niya kay Boy Alano ay nalaman lang dahil kay Liza D. Ayaw ni Nora ng publicity kapag tumutulong siya.

Nagbigay din siya ng ayuda sa showbiz writers na nawalan ng dyaryong pinagsusulatan dahil sa COVID-19 pandemic.

