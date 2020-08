Neil Ryan Sese, maabilidad

0 SHARES Share Tweet

BY RUEL J. MENDOZA

Kabilang ang Kapuso actor na si Neil Ryan Sese sa naapektuhan ang kabuhayan noong magkaroon ng ilang buwang lockdown.

Pero dahil sa naging maabilidad siya, nakaisip siya ng paraan para kumita sa ibang paraan para sa ikabubuhay ng kanyang pamilya habang wala pang inaasahang trabaho sa showbiz.

Naging negosyo niya ang pagbenta at pag-deliver ng seafood online at sabay na ring nabigyan niya ng trabaho ang ilang mga kaibigan na pansamantalang nawalan ng trabaho.

“Sobrang nae-enjoy ko na. Kasi akala ko noong una gagawin ko lang siyang business noong lockdown. ‘Di ko naman akalain, ‘di naman natin akalain lahat na hahaba ng ganito ‘yung lockdown.

“Alam ko may mga kaibigan akong nawalan ng trabaho na bikers din. I think ito yung malaking makakatulong sa kanila kasi kayang kaya nila gawin ‘to for sure.”

Sa latest post ng aktor sa Instagram, natutuwa ito na nakabalik taping na siya via “Dear Uge Presents.”

comments