Ruru, may kakilig comment kay Bianca

BY JUN NARDO

Umarya muli ang Kapuso actor na si Ruru Madrid ng nakakaiintrigang komento sa isang picture ni Bianca Umali na naka-post sa Instagram account nito.

Kaakit-akit ang pose ni Bianca sa litrato kaya naman komento ni Ruru, “Hi gorgeous.”

Sa totoo lang, kahit kalat nang may relasyon sina Bianca at Ruru, tiklop pa rin ang bibig nila sa pag-amin sa estado ng relasyon.

Madalas idaan ng Kapuso actor sa social media ang saloobin kay Bianca kaya hindi matigil-tigil ang ispekulasyon na BF-GF na silang dalawa, huh!

Butata kay Ellen Adarna ang isang basher netizen na nagkomento sa kanya ng, “Goshhh wala naman ako naintindihan sa kinanta mo! Parang lasing ang peg.”

Kinata ni Ellen ang kantang “Yellow” ng rock band na Coldplay habang tumutugtog ng piano na inilabas niya sa kanyang Instagram.

Buwelta ni Ellen, “So, who’s problem is it kung wala ka na ma-comprehend? Don’t worry dai, the universe will adjust itself for you so you will be able to understand everything that is confusing you.”

In fairness, mas maraming positibong comments mula sa ibang followers ni Ellen na ang tingin sa idol nila ay di lang goddess kundi talented pa!

