Dagdag detalye sa Alden-Jasmine series

BY JUN NARDO

Sasabak na sa bagong weekly drama anthology si Alden Richards sa Kapuso network.

Sisimulan na ni Alden ang lingguhang series na “I Can See You: Love on The Balcony.” Makakasama niya sina Jasmine Curtis-Smith at Pancho Magno.

Inihanda na ng cast at production team ang lahat ng kailangan para siguraduhing masusunod ang lahat ng safety protocols para sa kaligtasahan ng lahat.

Kabilang din sa cast sina Denise Barbacena at Shyr Valdez.

***

BIBIDANG muli ang talented Pinoy animators sa pagbabalik ng GMA’s animated fantasy series na Alamat ngayong Aug. 31, 8:25 a.m.

Taong 2015 nang una itong ipinalabas at dahil sa online at saTV na ang klase, malaking tulong ito sa mga mag-aaral.

Mapapanood muli ang well-loved Pinoy myths tulad ng “Ang Langgam at Tipaklong,” “Ang Mahiwagang Singsing,” “Alamat ng Bayabas,” “Mariang Sinukuan” at iba pa.

