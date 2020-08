John Regala, walang natanggap na donasyon?

BY ROWENA AGILADA

Nagsumbong si John Regala kay Raffy Tulfo na di umano ay wala raw siyang nakuha mula sa mga donasyong nakalap para sa kanya nina Nadia Montenegro, Chuckie Dreyfus at Aster Amoyo.

Wala raw ibinigay sa kanya at hindi niya alam kung sinu-sino ang nag-donate at magkano ang ipinadala sa bank account niya na binuksan ng grupo nina Nadia.

Ayon kay Chuckie, P290,000 ang nakalap nilang donasyon para kay John. Ipinangbayad nila sa hospital bill at sa kinuha nilang caregiver ni John. Around P115,000 daw ang natira na tinurn-over daw nila sa personal bank account ni John.

Dagdag pa ni Chuckie, may original copy sila ng listahan ng lahat ng donors at may print-out pa. May proper accounting sila ng lahat ng documents at certificate ng bank transfer ng mga taong nag-donate.

Ipinagkatiwala daw nila ang mga papeles sa personal assistant ni John. Pinaimbestigahan ni Raffy ang taong ‘yun. Nangako si Tulfo na patuloy pa rin niyang tutulungan si John.

NAGPAPRAKTIS NA

Mukhang nagpapraktis na sina Matteo Guidicelli at Sarah Geronimo maging Daddy at Mommy. Kamakailan ay nagbakasyon sila sa isang wellness facility sa Batangas kasama ang ilang kamag-anak ni Matteo, kabilang ang pinsan niya na may anak.

Sa kumalat na photos sa socmed ay may kargang bata si Sarah na anak ng pinsan ni Matteo. Feeling Daddy at Mommy ang Guidicelli couple.

Wish ng netizens na magbuntis na si Sarah. Bale second honeymoon na nila ni Matteo at yung una nga ay sa Amanpulo, sa imbitasyon ng mag-asawang Dr. Hayden Kho at Dr. Vicki Belo.

