Plantito’t plantita

BY ALEX CALLEJA

Ang column na ito ay ginawa para sa mga taong may suliranin sa buhay na gusto ng agarang solusyon! Walang maliit o malaking problema, lahat dito, pantay-pantay! Huwag niyo nga lang seseryosohin kasi hindi lahat ng mababasa niyo dito totoo! Good vibes lang! Simulan na natin!

*

Hi Alex,

Usong-uso ngayon ang pag-aalaga ng halaman sa loob ng bahay. Ang tawag nga kapag may halaman ka eh plantito kapag lalake at plantita kapag babae! Gusto ko na rin subukan mag-alaga ng halaman sa loob ng bahay kasi maganda raw sa kalusugan, nagpapalinis ng hangin at nagtatanggal ng stress. Nakita ko nga lang ang mga presyo ng halaman at ang mamahal pala! May alam ka bang bilihan ng halaman na mura pero magaganda?

Jako ng Taguig City

Hi Jako,

Usong-uso nga yan pero hindi ako mahilig sa halaman. Lalong hindi rin ako mahilig makiuso. At lalong ayaw ko ilagay ang halaman sa loob ng bahay. Kaya nga sila nasa labas eh dahil yun ang bahay nila! Kaya tayo napapahamak mga tao eh kung ano-ano ang naiisip natin. Hindi niyo ba alam na nagagalit sa atin ang mga halaman! Bakit? Kasi pati sila pinasok natin sa bahay! Porket pandemic at naka-quarantine tayo eh pati mga halaman dinamay natin! Kung nagsasalita lang sila ay malamang ito sasabihin sa atin – ‘wag niyo kami idamay dahil bored kayo sa loob ng bahay!’

*

Hi Alex,

Naririnig ko sa balita ang balak na revolutionary government. Ang alam ko kasi bawal yun at mga rebelde o oposisyon lang ang gumagawa nun. Pero nalaman ko na private group pala ang may plano. At alam din ito ng gobyerno pero ayos lang sa kanila. Ang matindi sa lahat, papalitan nila ang gobyerno ng revolutionary government, pero ang ipapalit nila, ang pangulo pa rin. Pwede po ba yun?

Charry ng Makati City

Hi Charry,

Mahirap sagutin ang tanong mo dahil hindi ako abogado o parte ng gobyerno. Pero sasagutin na lang kita kung pwede o hindi sa pamamagitan ng pagbibigay ng kwento. Kapag sa basketball eh pagod o hindi maganda ang laro ng isang player, pinapalitan ng coach. Ang tawag dun substitution. Pero kapag nagpalit, ibang player ang pinapalit, hindi yung parehas na player! Nagpalit ka pa, muntanga!

*

Sa gustong magtanong sa akin, email lang kayo: alexcalleja1007@yahoo.com or facebook/twitter/instagram: alexcalleja1007.

